В гаражном кооперативе Ангарска нашли тела четырех человек - РИА Новости, 17.11.2025
13:32 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/angarsk-2055452749.html
В гаражном кооперативе Ангарска нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины нашли в гаражном кооперативе Ангарска, предварительно, они отравились выхлопными газами, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.11.2025
Четыре человека погибли, предварительно, от отравления газами в гараже Ангарска

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Тела трех мужчин и женщины нашли в гаражном кооперативе Ангарска, предварительно, они отравились выхлопными газами, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
Сотрудники следственного комитета в субботу обнаружили четырех погибших в гараже с тремя автомобилями, один из которых был заведен.
"По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Предварительной причиной гибели людей явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
СК организована процессуальная проверка. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебные экспертизы.
ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
