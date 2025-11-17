https://ria.ru/20251117/angarsk-2055452749.html
В гаражном кооперативе Ангарска нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины нашли в гаражном кооперативе Ангарска, предварительно, они отравились выхлопными газами, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.11.2025
ангарск
россия
иркутская область
Четыре человека погибли, предварительно, от отравления газами в гараже Ангарска