В гаражном кооперативе Ангарска нашли тела четырех человек

ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Тела трех мужчин и женщины нашли в гаражном кооперативе Ангарска, предварительно, они отравились выхлопными газами, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Сотрудники следственного комитета в субботу обнаружили четырех погибших в гараже с тремя автомобилями, один из которых был заведен.

"По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Предварительной причиной гибели людей явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.