СМИ: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специальный управляющий нефтеперерабатывающим предприятием "Лукойла" в Болгарии вступил в должность – его официально внесли в Торговый реестр страны, передает агентство БТА.
На прошлой неделе спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы (агентство по доходам) Румен Спецов.
В реестре указано правовое основание для регистрации Спецова в качестве специального управляющего – его назначение решением совета министров от 14 ноября 2025 года в соответствии с законом об административном регулировании хозяйственной деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.
Таким образом, Спецов вместе с гражданином Швейцарии Евгением Маняхиным (членом правления "Лукойл Болгария") уже числится законным представителем компании, отмечает агентство.
Парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.