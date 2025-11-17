Рейтинг@Mail.ru
СМИ: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность - РИА Новости, 17.11.2025
18:12 17.11.2025
СМИ: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность
СМИ: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность
Специальный управляющий нефтеперерабатывающим предприятием "Лукойла" в Болгарии вступил в должность – его официально внесли в Торговый реестр страны, передает... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, болгария, сша, швейцария, лукойл
В мире, Болгария, США, Швейцария, ЛУКОЙЛ
СМИ: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность

БТА: спецуправляющий активами "Лукойла" в Болгарии вступил в должность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специальный управляющий нефтеперерабатывающим предприятием "Лукойла" в Болгарии вступил в должность – его официально внесли в Торговый реестр страны, передает агентство БТА.
На прошлой неделе спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы (агентство по доходам) Румен Спецов.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"
15 ноября, 14:28
В реестре указано правовое основание для регистрации Спецова в качестве специального управляющего – его назначение решением совета министров от 14 ноября 2025 года в соответствии с законом об административном регулировании хозяйственной деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.
Таким образом, Спецов вместе с гражданином Швейцарии Евгением Маняхиным (членом правления "Лукойл Болгария") уже числится законным представителем компании, отмечает агентство.
Парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии
Вчера, 14:50
 
В миреБолгарияСШАШвейцарияЛУКОЙЛ
 
 
