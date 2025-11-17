Рейтинг@Mail.ru
04:01 17.11.2025
ЕС не хочет конфисковать замороженные российские активы, чтобы сохранить отношения с Москвой, пишет портал The Conversation.
Новости
в мире, украина, россия, москва, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Москва, Евросоюз
СМИ: Европа готова пожертвовать Украиной ради России

Conversation: ЕС не отдает Киеву активы РФ, чтобы сохранить отношения с Москвой

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ЕС не хочет конфисковать замороженные российские активы, чтобы сохранить отношения с Москвой, пишет портал The Conversation.
"Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик", — говорится в статье.
По мнению автора, для большинства европейских партнеров поддержка Украины стала попросту не выгодна, не говоря уже о необходимости пойти на настолько большой риск, как конфискация активов. При этом, признает издание, поддержка Киева превратилась в "стратегическую обузу" для ЕС.
"ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков. Эта переоценка основана на стратегических сомнениях, поскольку лидеры ЕС больше не уверены в победе Украины, даже если они не говорят об этом вслух", — констатировал Conversation.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом.
В миреУкраинаРоссияМоскваЕвросоюз
 
 
