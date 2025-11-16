Рейтинг@Mail.ru
08:33 16.11.2025
Жители Вашингтона оценили отношения России и США
Жители Вашингтона оценили отношения России и США
в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Жители Вашингтона к годовщине установления дипломатических отношений между РФ и США в беседах с РИА Новости выразили мнение, что страны должны сотрудничать ради безопасности во всем мире, и заявили, что Россия интересна ее историей и культурой.
Дипломатические отношения Российской Империи и США были установлены в 1807 году. После революции 1917 года Вашингтон не признавал СССР до 1933. В это воскресенье, 16 ноября, отмечается 92-я годовщина установления дипломатических отношений.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
11 ноября, 22:10
Посольство РФ в Вашингтоне по случаю годовщины заявило, что приоткрылось окно возможностей для нормализации отношений между Россией и США "на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования".
Первопричиной сотрудничества России и США должна стать забота о безопасности в мире, считают жители Вашингтона.
"Как у суверенных стран у нас есть дипломатия, оборона, торговля. У нас есть причины взаимодействовать с Россией. Причина в желании жить в безопасном мире. Военные возможности России гораздо больше, чем у большинства стран", - сказал американский ветеран на мемориале Второй мировой войны.
По его словам, мир находится в движении из-за новых технологий, смены поколений, в момент, когда многие люди "пытаются заламывать руки, чтобы понять происходящее", нужна стабильность между сверхдержавами.
"Мы работали вместе, сотрудничали. Может, мы сможем найти путь, как делать это", - сказал бывший рейнджер.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям
11 ноября, 11:19
Прогуливающийся на Капитолийском холме мужчина в одежде с символикой ведущего американского технологического университета рассказал, что хотел бы побывать в России, чтобы оценить инженерную составляющую Транссибирской магистрали. "Россия — очень большая страна, у нее много истории, там Толстой, Достоевский. Я бы хотел поехать туда. В Санкт-Петербург, Москву, а затем по железной дороге на встречу приключениям", - сказал он.
Пара средних лет на Национальной аллее рассказывает, что сотрудничество России и США "поддерживает всех в безопасности". "Меньше шансов войны и недопонимания", - говорит женщина.
"Мы две сверхдержавы, мы можем делиться ресурсами", - продолжает мужчина.
Сотрудничество укрепляется день ото дня, согласны оба. Как и по вопросу о том, становится ли мир безопасней, когда взаимодействуют РФ и США: "Абсолютно точно".
Выходец из Болгарии на проспекте Конституции рассказал, что учил русский язык. "Я сказал отцу, что хочу учить болгарский. Он ответил: "Учи русский, болгарский неважен, важен русский". Я читал в оригинале Булгакова и Толстого", - сказал он.
На вопрос, кто из русских авторов ему больше по душе Достоевский или Толстой, мужчина выбрал Толстого, а вот его спутница предпочла Достоевского. "Я их обоих читал, но мой любимый роман — это Булгаков "Мастер и Маргарита", - добавил мужчина на русском языке.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В посольстве рассказали, что даст прорыв отношениям России и США
00:18
 
