Жители Вашингтона оценили отношения России и США

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Жители Вашингтона к годовщине установления дипломатических отношений между РФ и США в беседах с РИА Новости выразили мнение, что страны должны сотрудничать ради безопасности во всем мире, и заявили, что Россия интересна ее историей и культурой.

Дипломатические отношения Российской Империи США были установлены в 1807 году. После революции 1917 года Вашингтон не признавал СССР до 1933. В это воскресенье, 16 ноября, отмечается 92-я годовщина установления дипломатических отношений.

Посольство РФ в Вашингтоне по случаю годовщины заявило, что приоткрылось окно возможностей для нормализации отношений между Россией и США "на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования".

Первопричиной сотрудничества России и США должна стать забота о безопасности в мире, считают жители Вашингтона.

"Как у суверенных стран у нас есть дипломатия, оборона, торговля. У нас есть причины взаимодействовать с Россией. Причина в желании жить в безопасном мире. Военные возможности России гораздо больше, чем у большинства стран", - сказал американский ветеран на мемориале Второй мировой войны.

По его словам, мир находится в движении из-за новых технологий, смены поколений, в момент, когда многие люди "пытаются заламывать руки, чтобы понять происходящее", нужна стабильность между сверхдержавами.

"Мы работали вместе, сотрудничали. Может, мы сможем найти путь, как делать это", - сказал бывший рейнджер.

Прогуливающийся на Капитолийском холме мужчина в одежде с символикой ведущего американского технологического университета рассказал, что хотел бы побывать в России, чтобы оценить инженерную составляющую Транссибирской магистрали. "Россия — очень большая страна, у нее много истории, там Толстой, Достоевский. Я бы хотел поехать туда. В Санкт-Петербург Москву , а затем по железной дороге на встречу приключениям", - сказал он.

Пара средних лет на Национальной аллее рассказывает, что сотрудничество России и США "поддерживает всех в безопасности". "Меньше шансов войны и недопонимания", - говорит женщина.

"Мы две сверхдержавы, мы можем делиться ресурсами", - продолжает мужчина.

Сотрудничество укрепляется день ото дня, согласны оба. Как и по вопросу о том, становится ли мир безопасней, когда взаимодействуют РФ и США: "Абсолютно точно".

Выходец из Болгарии на проспекте Конституции рассказал, что учил русский язык. "Я сказал отцу, что хочу учить болгарский. Он ответил: "Учи русский, болгарский неважен, важен русский". Я читал в оригинале Булгакова и Толстого", - сказал он.