Рейтинг@Mail.ru
Вучич сделал новое заявление по NIS - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/vuchichi-2055293514.html
Вучич сделал новое заявление по NIS
Вучич сделал новое заявление по NIS - РИА Новости, 16.11.2025
Вучич сделал новое заявление по NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), еще есть неделя для РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T14:07:00+03:00
2025-11-16T14:07:00+03:00
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
александр боцан-харченко
павел сорокин
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html
https://ria.ru/20251011/serbiya-2047712458.html
https://ria.ru/20251105/vuchich-2053034051.html
https://ria.ru/20251115/vuchichi-2055168385.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Вучич сделал новое заявление по NIS

Вучич заявил, что хочет любой ценой избежать национализации NIS

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
"Хочу, чтобы мы избежали любой ценой конфискации, национализации, отъема имущества. Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское, они имеют право об этом принимать решения, но мы имеем право жить. Поэтому хочу до конца использовать все возможности, прежде чем пойти к процессу принятия управления или чего-либо, что делали все остальные, болгары и румыны и все остальные, а мы нет – уже 10 месяцев", - заявил Вучич в воскресенье на внеочередном заседании правительства.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин
1 марта, 07:48
По его словам, решение российской стороной и другими заинтересованными сторонами должно быть принято в ближайшие семь дней.
"Разговаривайте с россиянами, и я буду разговаривать. Условие (США - ред.) - переговоры о собственности, надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми россияне разговаривают, согласятся говорить о собственности, значит, мы сможем оповестить OFAC совместными письмом с россиянами и их партнерами, которое они направят OFAC (Управление по контролю над иностранными активами), а мы его подпишем как страна, где это происходит и владельцы 29,87%. Подпишем это и будем ждать решение американцев – примут это или нет", - отметил Вучич, добавив, что если не договорятся о приобретении мажоритарной доли с третьей стороной, власти Сербии будут изыскивать средства для откупа их доли в компании.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила ожидание на понимание российской стороны.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
11 октября, 17:28
Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
5 ноября, 18:08
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вучич с правительством обсудит ответ США по санкциям против NIS
Вчера, 14:09
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала