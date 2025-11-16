Вучич сделал новое заявление по NIS

БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.

"Хочу, чтобы мы избежали любой ценой конфискации, национализации, отъема имущества. Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское, они имеют право об этом принимать решения, но мы имеем право жить. Поэтому хочу до конца использовать все возможности, прежде чем пойти к процессу принятия управления или чего-либо, что делали все остальные, болгары и румыны и все остальные, а мы нет – уже 10 месяцев", - заявил Вучич в воскресенье на внеочередном заседании правительства.

По его словам, решение российской стороной и другими заинтересованными сторонами должно быть принято в ближайшие семь дней.

"Разговаривайте с россиянами, и я буду разговаривать. Условие ( США - ред.) - переговоры о собственности, надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми россияне разговаривают, согласятся говорить о собственности, значит, мы сможем оповестить OFAC совместными письмом с россиянами и их партнерами, которое они направят OFAC (Управление по контролю над иностранными активами), а мы его подпишем как страна, где это происходит и владельцы 29,87%. Подпишем это и будем ждать решение американцев – примут это или нет", - отметил Вучич, добавив, что если не договорятся о приобретении мажоритарной доли с третьей стороной, власти Сербии будут изыскивать средства для откупа их доли в компании.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила ожидание на понимание российской стороны.

Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.

Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.