Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Силы "Востока" за сутки уничтожили свыше 235 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
орел
вооруженные силы украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы "Востока" за сутки уничтожили свыше 235 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 235-ти военнослужащих, бронетранспортер, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств", - говорится в сообщении МО РФ.
Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
