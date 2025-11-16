https://ria.ru/20251116/vsu-2055282145.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Силы "Востока" за сутки уничтожили свыше 235 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:22:00+03:00
2025-11-16T12:22:00+03:00
2025-11-16T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
орел
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916761_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b6517ccfdf2efaec30ce9c921a79623a.jpg
https://ria.ru/20251116/vs-2055280965.html
россия
запорожская область
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a51665ba93c2614189c1eb449d9098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, орел, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Орел, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военных в зоне действий группировки Восток