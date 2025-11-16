https://ria.ru/20251116/vstrecha-2055276252.html
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.11.2025
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:45:00+03:00
2025-11-16T11:45:00+03:00
2025-11-16T12:42:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
будапешт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055278232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28b94af166b134a794a4e8ec8a6a6d48.jpg
https://ria.ru/20251113/lavrov-2054668452.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055278232_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a99407d33492306de991f683b2cd243a.jpg
"Контакты идут". Ушаков о встрече Путина и Трампа
"Контакты идут". Ушаков о встрече Путина и Трампа
2025-11-16T11:45
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, будапешт, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Будапешт, Дональд Трамп
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков
Ушаков заявил о продолжении контактов по отложенной встрече Путина и Трампа