Рейтинг@Mail.ru
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 16.11.2025 (обновлено: 12:42 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/vstrecha-2055276252.html
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.11.2025
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:45:00+03:00
2025-11-16T12:42:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
будапешт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055278232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28b94af166b134a794a4e8ec8a6a6d48.jpg
https://ria.ru/20251113/lavrov-2054668452.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Контакты идут". Ушаков о встрече Путина и Трампа
"Контакты идут". Ушаков о встрече Путина и Трампа
2025-11-16T11:45
true
PT1M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055278232_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a99407d33492306de991f683b2cd243a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, будапешт, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Будапешт, Дональд Трамп
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков

Ушаков заявил о продолжении контактов по отложенной встрече Путина и Трампа

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште
13 ноября, 09:17
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинБудапештДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала