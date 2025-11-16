Рейтинг@Mail.ru
Жители возвращаются в квартиры после атаки БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 16.11.2025
11:23 16.11.2025
Жители возвращаются в квартиры после атаки БПЛА в Волгограде
Жители возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА в Волгограде, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Жители возвращаются в квартиры после атаки БПЛА в Волгограде

Жители Волгограда возвращаются в свои дома после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Жители возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА в Волгограде, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
"В ПВРах никого нет, люди возвращаются в свои дома", - сообщили в администрации.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения. По данным администрации, 50 человек были размещены в ПВРах.
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали окна и фасады многоэтажек
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
