https://ria.ru/20251116/volgograd-2055240823.html
Одну из пострадавших от атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали
Одну из пострадавших от атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали - РИА Новости, 16.11.2025
Одну из пострадавших от атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали
После атаки БПЛА в Волгограде одна из трёх пострадавших направлена в больницу, двое отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:17:00+03:00
2025-11-16T02:17:00+03:00
2025-11-16T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055269275_0:11:540:315_1920x0_80_0_0_e08ace3c2d41164d5d158863c10cc145.jpg
https://ria.ru/20251116/volgograd-2055240457.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055269275_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_f74090772b7529d7b8d6bd893135bb6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Одну из пострадавших от атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали
Одну из трех пострадавших от атаки БПЛА на дома в Волгограде госпитализировали