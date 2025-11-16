БПЛА атаковали жилые дома в двух районах Волгограда

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Бочаров уточнил, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.
«
"Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты. <...> К сожалению, есть трое пострадавших", — сказал губернатор.
Угрозы жизни пострадавших нет, одну пожилую женщину госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Пожарные потушили возгорание в доме, расположенном по адресу Кропоткина, 1. В пункте временного размещения в одном из местных лицеев находятся 50 человек, в том числе детей.
Как сообщили в прокуратуре, в результате атаки повреждены фасады и остекление многоэтажек в Дзержинском и Тракторозаводском районах, а также прилегающая территория.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.