БПЛА атаковали жилые дома в двух районах Волгограда

Угрозы жизни пострадавших нет, одну пожилую женщину госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Пожарные потушили возгорание в доме, расположенном по адресу Кропоткина, 1. В пункте временного размещения в одном из местных лицеев находятся 50 человек, в том числе детей.