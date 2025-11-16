Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/volgograd-2055239747.html
В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее
В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее - РИА Новости, 16.11.2025
В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее
Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки БПЛА на дома, среди них есть дети, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T01:51:00+03:00
2025-11-16T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/17/1519281790_0:276:3795:2411_1920x0_80_0_0_39a535b9e6955f9377b67a00ec46719c.jpg
https://ria.ru/20251116/volgograd-2055236706.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/17/1519281790_0:0:3795:2846_1920x0_80_0_0_779f280ba5a6531f72abfc1f8ce8d5eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, волгоградская область, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район
В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее

В Волгограде после атаки БПЛА на дома 50 человек разместили в ПВР в лицее

© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки БПЛА на дома, среди них есть дети, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.
"В ПВР Дзержинского района в лицее 7 разместились 50 человек. Среди них дети, часть из них уже спит", - сообщили в администрации.
Скульптура Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
00:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВолгоградская областьДзержинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала