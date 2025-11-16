В Волгограде после атаки БПЛА 50 человек разместили в ПВР в лицее

ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки БПЛА на дома, среди них есть дети, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.