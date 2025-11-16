https://ria.ru/20251116/volgograd-2055236706.html
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека - РИА Новости, 16.11.2025
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:55:00+03:00
2025-11-16T00:55:00+03:00
2025-11-16T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
кропоткин
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/23/1523342334_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_8dd6e76412f8aae9103649cf25c45221.jpg
https://ria.ru/20251116/bespilotniki-2055233915.html
волгоградская область
волгоград
кропоткин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/23/1523342334_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_3b6428a0563d740cccd9f16d0f62cadf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, кропоткин, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Кропоткин, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
В Волгограде после атаки беспилотников на жилые дома пострадали три человека