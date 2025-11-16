Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 16.11.2025 (обновлено: 01:02 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/volgograd-2055236706.html
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека - РИА Новости, 16.11.2025
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека
Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:55:00+03:00
2025-11-16T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
кропоткин
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/23/1523342334_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_8dd6e76412f8aae9103649cf25c45221.jpg
https://ria.ru/20251116/bespilotniki-2055233915.html
волгоградская область
волгоград
кропоткин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/23/1523342334_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_3b6428a0563d740cccd9f16d0f62cadf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, кропоткин, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Кропоткин, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгограде после атаки беспилотников пострадали три человека

В Волгограде после атаки беспилотников на жилые дома пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСкульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Скульптура Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Бочаров уточнил, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.
«
"Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты... К сожалению, есть трое пострадавших", — сказал губернатор.
Угрозы жизни раненых нет, пожарные тушат возгорание в доме, расположенном по адресу Кропоткина, 1.
Характер повреждений уточняется, администрации Волгограда поручили подготовить пункт временного размещения жителей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области
00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьВолгоградКропоткинАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала