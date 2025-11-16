https://ria.ru/20251116/ushakov-2055277253.html
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.11.2025
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о встрече, многие технические сложности организации саммита уйдут на второй план, заявил... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:52:00+03:00
2025-11-16T11:52:00+03:00
2025-11-16T12:10:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20251116/ushakov-2055277080.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
Ушаков: договоренность о встрече Путина и Трампа упростит организацию саммита