Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
11:52 16.11.2025 (обновлено: 12:10 16.11.2025)
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о встрече, многие технические сложности организации саммита уйдут на второй план, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план", - сказал Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных сложностях организации саммита РФ и США в Будапеште из-за продолжающих свое действие европейских санкций против российских официальных лиц.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Договоренности Анкориджа не нравятся сторонникам войны, заявил Ушаков
