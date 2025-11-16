Рейтинг@Mail.ru
11:51 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ushakov-2055277080.html
Договоренности Анкориджа не нравятся сторонникам войны, заявил Ушаков
в мире, россия, аляска, юрий ушаков, павел зарубин, сша, владимир путин
Договоренности Анкориджа не нравятся сторонникам войны, заявил Ушаков

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся тем, кто не хочет урегулирования, а хотел бы продолжения боевых действий "до последнего украинца", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть Анкоридж не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ушаков отметил сигналы из США по Украине
В миреРоссияАляскаЮрий УшаковПавел ЗарубинСШАВладимир Путин
 
 
