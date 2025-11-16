Договоренности Анкориджа не нравятся сторонникам войны, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся тем, кто не хочет урегулирования, а хотел бы продолжения боевых действий "до последнего украинца", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.