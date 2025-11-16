https://ria.ru/20251116/ushakov-2055276926.html
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже
США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.11.2025
Ушаков: США не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности не действуют
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Понимаете, еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в самом крупном городе на Аляске Анкоридже. Местом проведения саммита стала военная база Эльмендорф-Ричардсон.
Главы государств обсудили пути урегулирования украинского кризиса, охарактеризовав встречу как положительную. Путин по ее итогам отметил, что существует возможность добраться до завершения конфликта, при этом Москва заинтересована в его долгосрочном характере.