Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 16.11.2025 (обновлено: 12:08 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/ushakov-2055276926.html
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже - РИА Новости, 16.11.2025
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже
США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:51:00+03:00
2025-11-16T12:08:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
юрий ушаков
павел зарубин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054596957.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин
В мире, США, Россия, Аляска, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Владимир Путин
Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже

Ушаков: США не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности не действуют

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Понимаете, еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в самом крупном городе на Аляске Анкоридже. Местом проведения саммита стала военная база Эльмендорф-Ричардсон.
Главы государств обсудили пути урегулирования украинского кризиса, охарактеризовав встречу как положительную. Путин по ее итогам отметил, что существует возможность добраться до завершения конфликта, при этом Москва заинтересована в его долгосрочном характере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября, 08:00
 
В миреСШАРоссияАляскаЮрий УшаковПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала