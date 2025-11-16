Ушаков: США официально не отменяли соглашения, достигнутые в Анкоридже

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Понимаете, еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в самом крупном городе на Аляске Анкоридже. Местом проведения саммита стала военная база Эльмендорф-Ричардсон.