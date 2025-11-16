В Кремле рассказали о контактах России и США по украинскому урегулированию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину

"Мы (с США . — Прим. ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", — сказал он.

Киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся, отметил Ушаков.

"Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть <...> не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца", — пояснил помощник президента.

Сами Штаты официально не заявляли, что достигнутые договоренности больше не действуют.

"Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж", — добавил он.

Переговоры по Украине

Саммит лидеров России и Соединенных Штатов состоялся 15 августа на Аляске. Политики обсуждали пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта.

С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. В последний раз страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.