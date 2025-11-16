Рейтинг@Mail.ru
11:46 16.11.2025 (обновлено: 12:35 16.11.2025)
В Кремле рассказали о контактах России и США по украинскому урегулированию
В Кремле рассказали о контактах России и США по украинскому урегулированию

Ушаков: Россия и США ведут диалог на основе договоренностей в Анкоридже

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Мы (с США. — Прим. ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", — сказал он.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Ушаков рассказал о сложностях организации встречи Путина и Трампа
11:52
Киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся, отметил Ушаков.
"Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть <...> не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца", — пояснил помощник президента.
Сами Штаты официально не заявляли, что достигнутые договоренности больше не действуют.
"Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
3 ноября, 04:01

Переговоры по Украине

Саммит лидеров России и Соединенных Штатов состоялся 15 августа на Аляске. Политики обсуждали пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта.
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. В последний раз страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
Вчера, 08:00
 
