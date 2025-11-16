Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат, они даже не притворяются, что заботятся о них, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.