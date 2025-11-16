Рейтинг@Mail.ru
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс - РИА Новости, 16.11.2025
03:06 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/uoters-2055242833.html
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс - РИА Новости, 16.11.2025
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс
Президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат, они даже не притворяются, что заботятся о РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:06:00+03:00
2025-11-16T03:06:00+03:00
в мире
украина
великобритания
сша
кир стармер
дональд трамп
борис джонсон
вооруженные силы украины
украина
великобритания
сша
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс

Роджер Уотерс: Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат, они даже не притворяются, что заботятся о них, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Есть ли (бывшему премьеру Великобритании - ред.) Борису Джонсону, Киру Стармеру или Дональду Трампу хоть какое-то дело до этих украинских солдат? Нет. Конечно, нет", - сказал он.
Воевать на Украине скоро будет некому, заявил Роджер Уотерс
Вчера, 07:03
Вчера, 07:03
По мнению Уотерса, они даже не притворяются, что заботятся о них или о ком-либо еще на Украине, за исключением коррумпированных нацистов, которые помогут им лишить страну всех ее активов и распихать деньги по карманам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины
Вчера, 04:02
Вчера, 04:02
 
