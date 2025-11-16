Рейтинг@Mail.ru
08:59 16.11.2025 (обновлено: 09:00 16.11.2025)
Махачев победил Делла Маддалену в бою за второй пояс UFC
Махачев победил Делла Маддалену в бою за второй пояс UFC
Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и отобрал у австралийца... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Махачев победил Делла Маддалену в бою за второй пояс UFC

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и отобрал у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
Главное событие турнира UFC 322 в Нью-Йорке закончилось победой 34-летнего россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Махачев стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. На его счету теперь 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 побед при трех поражениях.
Афиша боя Валентины Шевченко на UFC 322 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Шевченко в девятый раз защитила титул UFC
