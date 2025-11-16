Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник

СТАМБУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Турция предлагает Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта готова провести саммит только на своей территории, заявил турецкий дипломатический источник.

Споры между Турцией Австралией , намеренных принимать саммит у себя, ведутся уже длительное время. При этом Германия как страна, где расположен офис климатического управления ООН , обязана вмешаться и в случае отсутствия компромисса провести саммит в Бонне . Австралийский премьер Энтони Албаниз заявил в четверг, что по мнению Канберры , саммит необходимо проводить в Австралии в сотрудничестве с островными государствами, такими как Кирибати Тувалу , которым угрожает исчезновение из-за изменений климата.

Как подчеркнул турецкий диписточник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме Албанизу заявил, что сопредседательство укрепит многосторонний характер конференции.

"Турция уверена, что удастся разработать гибкие формулы, которые будут способствовать успеху COP31 на основе добросовестных консультаций, а в случае, если компромисса не удастся достичь, Турция готова единолично принять саммит на своей территории", - цитирует источник агентство Anadolu.

Германия всеми способами старается избежать ситуации, при которой ей пришлось бы принимать у себя климатический саммит ООН в 2026 году, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на немецких политиков и источники.