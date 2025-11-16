Рейтинг@Mail.ru
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фон экология 2 - РИА Новости, 1920
Экология
 
18:09 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/turtsiya-2055322035.html
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник - РИА Новости, 16.11.2025
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник
Турция предлагает Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта готова провести саммит только на своей... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:09:00+03:00
2025-11-16T18:09:00+03:00
экология
в мире
турция
австралия
германия
реджеп тайип эрдоган
оон
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030897605_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_38c21f1e2d2865ff194fbb5742de3bf7.jpg
https://ria.ru/20251106/politico-2053295618.html
https://ria.ru/20251112/braziliya-2054364393.html
турция
австралия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030897605_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_0b2b9260c906fd58ca35b3a3d9f8ee2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, австралия, германия, реджеп тайип эрдоган, оон, politico
Экология, В мире, Турция, Австралия, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Politico
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник

Турция готова провести саммит COP31 одна без Австралии в случае ее отказа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Турция предлагает Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта готова провести саммит только на своей территории, заявил турецкий дипломатический источник.
Споры между Турцией и Австралией, намеренных принимать саммит у себя, ведутся уже длительное время. При этом Германия как страна, где расположен офис климатического управления ООН, обязана вмешаться и в случае отсутствия компромисса провести саммит в Бонне. Австралийский премьер Энтони Албаниз заявил в четверг, что по мнению Канберры, саммит необходимо проводить в Австралии в сотрудничестве с островными государствами, такими как Кирибати и Тувалу, которым угрожает исчезновение из-за изменений климата.
Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа
6 ноября, 20:59
Как подчеркнул турецкий диписточник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме Албанизу заявил, что сопредседательство укрепит многосторонний характер конференции.
"Турция уверена, что удастся разработать гибкие формулы, которые будут способствовать успеху COP31 на основе добросовестных консультаций, а в случае, если компромисса не удастся достичь, Турция готова единолично принять саммит на своей территории", - цитирует источник агентство Anadolu.
Германия всеми способами старается избежать ситуации, при которой ей пришлось бы принимать у себя климатический саммит ООН в 2026 году, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на немецких политиков и источники.
По словам одного из источников издания, Германия также сообщила секретариату ООН по климату о своём нежелании принимать конференцию, а немецкие дипломаты просили помощи Британии в решении вопроса.
Полиция на месте происшествия, где протестующие с дубинками ворвались на территорию проведения Тридцатой конференции ООН по изменению климата в Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
12 ноября, 02:30
 
ЭкологияВ миреТурцияАвстралияГерманияРеджеп Тайип ЭрдоганООНPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала