Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник - РИА Новости, 16.11.2025
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник
Турция предлагает Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта готова провести саммит только на своей... РИА Новости, 16.11.2025
Турция готова провести саммит COP31 без Австралии, сообщает источник
Турция готова провести саммит COP31 одна без Австралии в случае ее отказа
СТАМБУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Турция предлагает Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта готова провести саммит только на своей территории, заявил турецкий дипломатический источник.
Споры между Турцией
и Австралией
, намеренных принимать саммит у себя, ведутся уже длительное время. При этом Германия
как страна, где расположен офис климатического управления ООН
, обязана вмешаться и в случае отсутствия компромисса провести саммит в Бонне
. Австралийский премьер Энтони Албаниз заявил в четверг, что по мнению Канберры
, саммит необходимо проводить в Австралии в сотрудничестве с островными государствами, такими как Кирибати
и Тувалу
, которым угрожает исчезновение из-за изменений климата.
Как подчеркнул турецкий диписточник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
в письме Албанизу заявил, что сопредседательство укрепит многосторонний характер конференции.
"Турция уверена, что удастся разработать гибкие формулы, которые будут способствовать успеху COP31 на основе добросовестных консультаций, а в случае, если компромисса не удастся достичь, Турция готова единолично принять саммит на своей территории", - цитирует источник агентство Anadolu.
Германия всеми способами старается избежать ситуации, при которой ей пришлось бы принимать у себя климатический саммит ООН в 2026 году, сообщило ранее издание Politico
со ссылкой на немецких политиков и источники.
По словам одного из источников издания, Германия также сообщила секретариату ООН по климату о своём нежелании принимать конференцию, а немецкие дипломаты просили помощи Британии в решении вопроса.