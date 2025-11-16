Названы самые популярные регионы России у иностранных туристов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чаще всего иностранные туристы в январе-сентябре посещали Московский регион, Санкт-Петербург и Приморский край, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).