07:04 16.11.2025 (обновлено: 14:26 16.11.2025)
Названы самые популярные регионы России у иностранных туристов
Чаще всего иностранные туристы в январе-сентябре посещали Московский регион, Санкт-Петербург и Приморский край, следует из анализа РИА Новости данных Единой... РИА Новости, 16.11.2025
туризм
россия
санкт-петербург
приморский край
Пар над Невой из-за мороза в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Чаще всего иностранные туристы в январе-сентябре посещали Московский регион, Санкт-Петербург и Приморский край, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно данным, иностранцы в январе-сентябре текущего года совершили 3,6 миллиона туристических поездок по России против 3,1 миллиона годом ранее.
Самыми популярными направлениями у них традиционно были Москва, при этом количество поездок выросло на 11% - до 1,8 миллиона, а также Санкт-Петербург, популярность которого увеличилась на 15% - до 594 тысяч поездок.
Московская область благодаря росту поездок в 1,7 раза - до 177 тысяч в этом году замкнула тройку наиболее излюбленных у иностранных туристов российских регионов, при этом еще год назад она была пятой. Краснодарский край, ранее занимавший эту позицию, теперь только пятый - число турпоездок иностранцев в этот регион сократилось на 11%, составив 108 тысяч.
На четвертом месте остается Приморский край, где количество посещений за год увеличилось на 6%, достигнув 114 тысяч.
Среди востребованных у иностранцев направлений также - Свердловская область (+38% за год), Татарстан (+22%), Новосибирская (+36%), Мурманская (+83%) и Нижегородская (+9%) области.
