Трамп с августа приобрел облигации на как минимум 82 миллиона долларов

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от 82 миллионов до 337 миллионов долларов, в том числе связанные с госсектором, следует из отчетности в распоряжении РИА Новости.

В отчетности, поданной Трампом в управление правительственной этики США , не указывается точная сумма приобретений, она ограничивается примерным значением каждого приобретения. Среди них фигурируют облигации муниципалитетов, компаний Netflix Victoria's Secret , нефтяного производителя Occidental Petroleum и других.

При этом Белый дом ранее заявлял, что ни Трамп, ни его семья не управляет его инвестиционным портфелем, за который теперь отвечают третьи лица.

Состояние Трампа журн ал For bes сейчас оценивает в 6,3 миллиарда долларов, однако реальная цифра является предметом спекуляций и домыслов уже несколько десятилетий.

В 2022 году генпрокурор штата Нью-Йорк подала иск против Трампа, его семьи и бизнеса, обвинив в намеренном завышении реального состояния с целью получения более выгодных условий от банков.