16.11.2025
02:28 16.11.2025
Трамп с августа приобрел облигации на как минимум 82 миллиона долларов
Трамп с августа приобрел облигации на как минимум 82 миллиона долларов
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
netflix
victoria's secret
forbes
нью-йорк (город), сша, дональд трамп, netflix, victoria's secret, forbes
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Netflix, Victoria's Secret, Forbes
Трамп с августа купил облигации на минимум $82 миллиона, включая госсектор

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от 82 миллионов до 337 миллионов долларов, в том числе связанные с госсектором, следует из отчетности в распоряжении РИА Новости.
В отчетности, поданной Трампом в управление правительственной этики США, не указывается точная сумма приобретений, она ограничивается примерным значением каждого приобретения. Среди них фигурируют облигации муниципалитетов, компаний Netflix, Victoria's Secret, нефтяного производителя Occidental Petroleum и других.
15.11.2025
Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве
Вчера, 13:10
При этом Белый дом ранее заявлял, что ни Трамп, ни его семья не управляет его инвестиционным портфелем, за который теперь отвечают третьи лица.
Состояние Трампа журнал Forbes сейчас оценивает в 6,3 миллиарда долларов, однако реальная цифра является предметом спекуляций и домыслов уже несколько десятилетий.
В 2022 году генпрокурор штата Нью-Йорк подала иск против Трампа, его семьи и бизнеса, обвинив в намеренном завышении реального состояния с целью получения более выгодных условий от банков.
Частично свое состояние президент унаследовал от отца Фреда Трампа, который был успешным девелопером в Нью-Йорке.
15.11.2025
Трамп заявил, что не пил алкоголь, не курил и не принимал наркотики
Вчера, 05:03
 
