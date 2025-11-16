Рейтинг@Mail.ru
Токаев выступил с предложением о совместной добыче РЗМ в Центральной Азии - РИА Новости, 16.11.2025
11:10 16.11.2025
Токаев выступил с предложением о совместной добыче РЗМ в Центральной Азии
в мире
казахстан
центральная азия
азербайджан
касым-жомарт токаев
казахстан
центральная азия
азербайджан
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам Центральной Азии консолидировать усилия для освоения, добычи и переработки редкоземельных металлов и привлечения передовых технологий в эту сферу.
"Перспективно видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений", - заявил Токаев, выступая на VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.
Президент Казахстана 14-16 ноября находится с госвизитом в Узбекистане. В субботу Токаев и Мирзиёев провели переговоры в ташкентской резиденции "Куксарой".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
В миреКазахстанЦентральная АзияАзербайджанКасым-Жомарт Токаев
 
 
