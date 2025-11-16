https://ria.ru/20251116/svo-2055344974.html
В Воронежской области объявили тревогу БПЛА
Тревогу объявили в Россошанском районе Воронежской области из-за угрозы непосредственного удара БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2025
