Рейтинг@Mail.ru
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ssha-2055327972.html
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT - РИА Новости, 16.11.2025
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT
Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне разногласий по... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:19:00+03:00
2025-11-16T19:19:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090312_196:504:2262:1666_1920x0_80_0_0_3e62afb69ce05646c20f3dbab25622a3.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050832025.html
https://ria.ru/20251105/kitaj-2052902835.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090312_138:0:2359:1666_1920x0_80_0_0_b4ab5b2fae91ff023027c0387f59e443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT

FT: ЕС рискует упустить выгоду от периода улучшения отношений с Трампом

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне разногласий по ряду вопросов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Как пишет газета, среди американских чиновников растет беспокойство по поводу медленной реализации Евросоюзом торгового соглашения, достигнутого с США в июле, в том числе в части сокращения пошлин в отношении американского экспорта в ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
27 октября, 09:50
"Они (в ЕС - ред.) как-то медлят со всем этим, что досадно... Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент (Трамп - ред.) изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев... Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента" - цитирует издание слова чиновника.
По его словам, эти риски связаны с разногласиями между сторонами по ряду вопросов начиная с украинского конфликта и расходов на оборону и заканчивая торговлей, указывает газета.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил изданию, что пошлины ЕС, влияющие на американский экспорт, все еще слишком высоки несмотря на сделку между сторонами.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
5 ноября, 09:42
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала