16.11.2025
США уверены, что Китай выполнит соглашение по редкоземельным металлам
18:55 16.11.2025
США уверены, что Китай выполнит соглашение по редкоземельным металлам
Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов. РИА Новости, 16.11.2025
в мире, китай, сша, пусан, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пусан, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Архивное фото
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
"Мы даже не завершили работу над соглашением, что, как мы надеемся, сделаем к Дню благодарения, и я уверен, что после нашей встречи в Корее между двумя лидерами - президентом Трампом и президентом Си - Китай будет соблюдать свои соглашения", - сказал министр телеканалу Fox News.
Бессент 31 октября заявил, что США найдут альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние КНР на Штаты в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12-24 месяцев.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США с механизмом, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям. Источники добавили, что план Китайской Народной Республики еще может измениться.
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ
4 ноября, 22:55
 
