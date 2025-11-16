США уверены, что Китай выполнит соглашение по редкоземельным металлам

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан . По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

"Мы даже не завершили работу над соглашением, что, как мы надеемся, сделаем к Дню благодарения, и я уверен, что после нашей встречи в Корее между двумя лидерами - президентом Трампом и президентом Си - Китай будет соблюдать свои соглашения", - сказал министр телеканалу Fox News.

Бессент 31 октября заявил, что США найдут альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние КНР на Штаты в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12-24 месяцев.