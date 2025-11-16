Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей - РИА Новости, 16.11.2025
17:39 16.11.2025 (обновлено: 17:56 16.11.2025)
В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей
В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей

Масси: в неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 потенциально замешанных имен

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. В неопубликованной части файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию, заявил в воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси.
"Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие", - заявил конгрессмен телеканалу ABC.
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минюст США проверит Клинтона на связи с Эпштейном
14 ноября, 22:43
За обнародование этой части файлов конгресс США должен проголосовать на следующей неделе. Масси один из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа, поддерживающих их обнародование, за что он уже попал под жесткую критику американского лидера, которого также подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном.
Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.
"Хотел бы напомнить моим коллегам-республиканцам, которые решают, как голосовать: Дональд Трамп может защитить вас в красных (республиканских избирательных - ред.) округах, оказав вам поддержку, но в 2030 году он не будет президентом, а вы отдали голос в защиту педофилов. Если вы не проголосуете за публикацию этих файлов, и президент не сможет вас защитить, то это голосование, результаты этого голосования будут существовать дольше, чем президентство Дональда Трампа", - отметил он.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"
12 ноября, 20:44
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
