В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. В неопубликованной части файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию, заявил в воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси.

"Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие", - заявил конгрессмен телеканалу ABC.

За обнародование этой части файлов конгресс США должен проголосовать на следующей неделе. Масси один из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа , поддерживающих их обнародование, за что он уже попал под жесткую критику американского лидера, которого также подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном

Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.

"Хотел бы напомнить моим коллегам-республиканцам, которые решают, как голосовать: Дональд Трамп может защитить вас в красных (республиканских избирательных - ред.) округах, оказав вам поддержку, но в 2030 году он не будет президентом, а вы отдали голос в защиту педофилов. Если вы не проголосуете за публикацию этих файлов, и президент не сможет вас защитить, то это голосование, результаты этого голосования будут существовать дольше, чем президентство Дональда Трампа", - отметил он.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.