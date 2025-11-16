Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS

БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ставят энергетику страны в такое сложное положение, что она готова подать в отставку, если не будет найден выход.

"Руководить министерством энергетики в ситуации, когда "Нефтяная индустрия Сербии" под санкциями практически невозможно, и я готова подать в отставку, потому что не вижу способа, которым можем преодолеть эту ситуацию, потому что просто без нефтеперерабатывающего завода в Панчево у нас не будет жизни, он жизненно необходим для граждан, хозяйства, здравоохранения, полиции, школы, детсадов, без топлива даже пекарни не могут работать", - сказала глава минэнерго на заседании правительства.

По ее словам, в стране есть резервы ГСМ и их надо сохранять.

Глава минэнерго Сербии в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила ожидание на понимание российской стороны.

Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.

Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления " Газпром нефти Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.