Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS - РИА Новости, 16.11.2025
14:44 16.11.2025
Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ставят энергетику страны РИА Новости, 16.11.2025
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Санкции в отношении России
Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS

Джедович-Ханданович: завод NIS в Панчево жизненно необходим Сербии

© Фото : NISОфис компании NIS
Офис компании NIS - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ставят энергетику страны в такое сложное положение, что она готова подать в отставку, если не будет найден выход.
Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализацию российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вучич сделал новое заявление по NIS
14:07
"Руководить министерством энергетики в ситуации, когда "Нефтяная индустрия Сербии" под санкциями практически невозможно, и я готова подать в отставку, потому что не вижу способа, которым можем преодолеть эту ситуацию, потому что просто без нефтеперерабатывающего завода в Панчево у нас не будет жизни, он жизненно необходим для граждан, хозяйства, здравоохранения, полиции, школы, детсадов, без топлива даже пекарни не могут работать", - сказала глава минэнерго на заседании правительства.
По ее словам, в стране есть резервы ГСМ и их надо сохранять.
Глава минэнерго Сербии в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила ожидание на понимание российской стороны.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.
Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Лидер Болгарии назвал незаконным назначение спецуправляющего в "Лукойл"
Вчера, 14:28
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Рубио признал, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России
13 ноября, 03:03
 
