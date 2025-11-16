https://ria.ru/20251116/rejs-2055259078.html
Рейс из Дубая в Волгоград ушел на запасной аэродром
Рейс из Дубая в Волгоград ушел на запасной аэродром в Тбилиси из-за ранее вводимых ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 16.11.2025
