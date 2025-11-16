Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана - РИА Новости, 16.11.2025
Культура
Культура
 
14:44 16.11.2025
Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана
Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана - РИА Новости, 16.11.2025
Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана
Президент России Владимир Путин пообщался с главой Большого и Мариинского театров, дирижером Валерием Гергиевым, когда вместе с президентом Казахстана... РИА Новости, 16.11.2025
россия
казахстан
россия, казахстан, валерий гергиев, владимир путин, касым-жомарт токаев, большой театр, мариинский театр
Культура, Россия, Казахстан, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Большой театр, Мариинский театр
Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана

Путин и Гергиев пообщались на концерте казахстанских артистов в Большом театре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с участниками гала-концерта мастеров искусств Казахстана в Большом театре
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с участниками гала-концерта мастеров искусств Казахстана в Большом театре - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с участниками гала-концерта мастеров искусств Казахстана в Большом театре
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с главой Большого и Мариинского театров, дирижером Валерием Гергиевым, когда вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был на концерте казахстанских артистов в Большом театре.
Кадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин и Токаев после переговоров в Кремле в среду приехали в Большой театр. В Царской ложе лидеры посмотрели гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Гергиев, а также министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева составили компанию президентам. Путин и Токаев переговаривались друг с другом, наблюдая за выступлением артистов, оба были в отличном настроении. На кадрах видно, как президент России в какой-то момент обернулся, чтобы сказать несколько слов одному из зрителей, находившихся в Царской ложе, после чего пожал ему руку. Этим зрителем оказался Гергиев.
«
"Да, это был я. Мне кажется, мы действительно почувствовали, что такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение хорошее с первых буквально звуков, которые мы услышали", - рассказал Гергиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину после концерта.
Путин и Токаев смотрят гала-концерт из Царской ложи Большого Театра - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры
12 ноября, 20:13
 
КультураРоссияКазахстанВалерий ГергиевВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБольшой театрМариинский театр
 
 
Версия 2023.1 Beta
