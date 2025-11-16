Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с главой Большого и Мариинского театров, дирижером Валерием Гергиевым, когда вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был на концерте казахстанских артистов в Большом театре.
Кадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин и Токаев после переговоров в Кремле в среду приехали в Большой театр. В Царской ложе лидеры посмотрели гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Гергиев, а также министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева составили компанию президентам. Путин и Токаев переговаривались друг с другом, наблюдая за выступлением артистов, оба были в отличном настроении. На кадрах видно, как президент России в какой-то момент обернулся, чтобы сказать несколько слов одному из зрителей, находившихся в Царской ложе, после чего пожал ему руку. Этим зрителем оказался Гергиев.
"Да, это был я. Мне кажется, мы действительно почувствовали, что такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение хорошее с первых буквально звуков, которые мы услышали", - рассказал Гергиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину после концерта.
