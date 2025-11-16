Путин пообщался с Гергиевым на концерте артистов из Казахстана

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с главой Большого и Мариинского театров, дирижером Валерием Гергиевым, когда вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был на концерте казахстанских артистов в Большом театре.