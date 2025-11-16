https://ria.ru/20251116/putin-2055291609.html
Путин побеседовал с главой Роснефти
Путин побеседовал с главой Роснефти - РИА Новости, 16.11.2025
Путин побеседовал с главой Роснефти
Президент России Владимир Путин на неделе отдельно пообщался с главой Роснефти Игорем Сечиным. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:49:00+03:00
2025-11-16T13:49:00+03:00
2025-11-16T13:49:00+03:00
политика
россия
казахстан
москва
владимир путин
игорь сечин
касым-жомарт токаев
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20250926/razgovor-2044585042.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казахстан, москва, владимир путин, игорь сечин, касым-жомарт токаев, роснефть
Политика, Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Игорь Сечин, Касым-Жомарт Токаев, Роснефть
Путин побеседовал с главой Роснефти
Путин отдельно пообщался с главой Роснефти Сечиным в Кремле