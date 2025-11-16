Путин поздравил спортсменов с Днем самбо

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо с праздником, отметив, что День самбо по праву считается национальным достоянием России.

"Поздравляю вас с Днём самбо. Этот праздник, посвящённый поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремлённость, самодисциплину и уважение к сопернику - качества, которые востребованы в жизни.

Путин отметил, что благодаря плодотворной работе Всероссийской федерации самбо и масштабному проекту "Самбо – в школу" в разных городах и посёлках проводятся молодёжные состязания и турниры, реализуются содержательные просветительские инициативы. Единоборцы неизменно демонстрируют впечатляющие успехи на самых престижных международных соревнованиях, а сам вид спорта динамично развивается, добавил он.