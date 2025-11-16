Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил спортсменов с Днем самбо
10:35 16.11.2025
Путин поздравил спортсменов с Днем самбо
Путин поздравил спортсменов с Днем самбо
Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо с праздником, отметив, что День самбо по праву... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
общество, россия, владимир путин, всероссийская федерация самбо
Общество, Россия, Владимир Путин, Всероссийская федерация самбо
Путин поздравил спортсменов с Днем самбо

Путин: День самбо по праву считается национальным достоянием России

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо с праздником, отметив, что День самбо по праву считается национальным достоянием России.
"Поздравляю вас с Днём самбо. Этот праздник, посвящённый поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремлённость, самодисциплину и уважение к сопернику - качества, которые востребованы в жизни.
Путин отметил, что благодаря плодотворной работе Всероссийской федерации самбо и масштабному проекту "Самбо – в школу" в разных городах и посёлках проводятся молодёжные состязания и турниры, реализуются содержательные просветительские инициативы. Единоборцы неизменно демонстрируют впечатляющие успехи на самых престижных международных соревнованиях, а сам вид спорта динамично развивается, добавил он.
"Уверен, что нынешний праздник пройдёт на достойном организационном, творческом уровне, послужит популяризации самбо, продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни. Желаю вам всего наилучшего", - заключил президент.
Путин назвал главное развлечение своего детства
16 июля, 18:55
Путин назвал главное развлечение своего детства
16 июля, 18:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВсероссийская федерация самбо
 
