Более 600 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга

Улицы в Санкт-Петербурге в воскресенье убирают 631 единица спецтехники и 608 сотрудников ручной уборки, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. РИА Новости, 16.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Улицы в Санкт-Петербурге в воскресенье убирают 631 единица спецтехники и 608 сотрудников ручной уборки, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
В ночь на воскресенье в Петербурге
вновь прошел снег.
"Сегодня на уборку города задействованы 631 единица спецтехники и 608 сотрудников ручной уборки. Во дворах Петербурга сегодня трудятся более 1000 дворников. За прошедшие сутки коммунальными службами было вывезено 1345 кубометров снега на снегоплавительные станции", - написал Разумишкин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что городские службы продолжают круглосуточно следить за состоянием улично-дорожной сети. В соответствии с установленными регламентами по мере выпадения осадков проводится механизированная очистка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с обязательной противогололёдной обработкой.
"Комплекс работ повторяется в зависимости от погодных условий. Особое внимание уделяется пешеходным зонам: тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, а также объектам социальной инфраструктуры и потребительского рынка", - отметил вице-губернатор.