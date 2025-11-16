Коммунальные службы убирают первый снег с трамвайных путей в Санкт-Петербурге

Более 600 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Улицы в Санкт-Петербурге в воскресенье убирают 631 единица спецтехники и 608 сотрудников ручной уборки, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

В ночь на воскресенье в Петербурге вновь прошел снег.

"Сегодня на уборку города задействованы 631 единица спецтехники и 608 сотрудников ручной уборки. Во дворах Петербурга сегодня трудятся более 1000 дворников. За прошедшие сутки коммунальными службами было вывезено 1345 кубометров снега на снегоплавительные станции", - написал Разумишкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что городские службы продолжают круглосуточно следить за состоянием улично-дорожной сети. В соответствии с установленными регламентами по мере выпадения осадков проводится механизированная очистка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с обязательной противогололёдной обработкой.