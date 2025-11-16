https://ria.ru/20251116/peterburg-2055271310.html
В Петербурге задержали мужчину, повздорившего с медиками скорой помощи
В Петербурге задержали мужчину, повздорившего с медиками скорой помощи
В Петербурге задержали мужчину, повздорившего с медиками скорой помощи
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который повздорил с медиками скорой помощи в центре города и повредил их автомобиль
2025-11-16T11:04:00+03:00
2025-11-16T11:04:00+03:00
2025-11-16T11:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20251116/zhenschina-2055257483.html
санкт-петербург
В Петербурге задержали мужчину, повздорившего с медиками скорой помощи
В Петербурге мужчина повздорил с медиками скорой помощи и повредил их машину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который повздорил с медиками скорой помощи в центре города и повредил их автомобиль, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу около 18.31 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что у дома на Исаакиевской площади, 9 агрессивный мужчина не дает бригаде "скорой" осмотреть пациента.
"Прибывшим нарядом полиции по указанному адресу был задержан 31-летний мужчина, который в ходе словесного конфликта с врачами повредил ногой двери автомобиля скорой помощи, а также нанес удары по лобовому стеклу, которое в результате треснуло", – говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за хулиганство. Размер причиненного ущерба устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.