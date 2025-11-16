В Петербурге задержали мужчину, повздорившего с медиками скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который повздорил с медиками скорой помощи в центре города и повредил их автомобиль, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в субботу около 18.31 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что у дома на Исаакиевской площади, 9 агрессивный мужчина не дает бригаде "скорой" осмотреть пациента.

"Прибывшим нарядом полиции по указанному адресу был задержан 31-летний мужчина, который в ходе словесного конфликта с врачами повредил ногой двери автомобиля скорой помощи, а также нанес удары по лобовому стеклу, которое в результате треснуло", – говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за хулиганство. Размер причиненного ущерба устанавливается.