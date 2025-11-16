Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды

ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026-2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, вовлекать в эти процессы Афганистан.

По его оценке, в центре внимания стран региона должны оставаться вопросы экологии, климата, дефицита водных ресурсов. “На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена концепция зелёной повестки Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа”, - отметил Мирзиёев.