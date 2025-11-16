Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды - РИА Новости, 16.11.2025
11:08 16.11.2025 (обновлено: 14:55 16.11.2025)
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды - РИА Новости, 16.11.2025
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026-2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
центральная азия
узбекистан
афганистан
шавкат мирзиеев
центральная азия
узбекистан
афганистан
в мире, центральная азия, узбекистан, афганистан, шавкат мирзиеев
В мире, Центральная Азия, Узбекистан, Афганистан, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды

Узбекистан предложил объявить десятилетие рационального использования воды

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026-2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, вовлекать в эти процессы Афганистан.
В Ташкенте в воскресенье открылась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
“Учитывая нарастающий водный дефицит в регионе, его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026-2036 годы десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии”, - сказал Мирзиёев на встрече.
По его оценке, в центре внимания стран региона должны оставаться вопросы экологии, климата, дефицита водных ресурсов. “На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена концепция зелёной повестки Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа”, - отметил Мирзиёев.
“Считаем важным активно вовлекать соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи”, - добавил президент Узбекистана.
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии
1 сентября, 20:26
 
В миреЦентральная АзияУзбекистанАфганистанШавкат Мирзиеев
 
 
