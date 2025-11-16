https://ria.ru/20251116/mirzieev-2055271868.html
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
центральная азия
узбекистан
афганистан
Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды
Узбекистан предложил объявить десятилетие рационального использования воды
ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026-2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, вовлекать в эти процессы Афганистан.
В Ташкенте
в воскресенье открылась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
“Учитывая нарастающий водный дефицит в регионе, его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026-2036 годы десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии”, - сказал Мирзиёев
на встрече.
По его оценке, в центре внимания стран региона должны оставаться вопросы экологии, климата, дефицита водных ресурсов. “На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена концепция зелёной повестки Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа”, - отметил Мирзиёев.
“Считаем важным активно вовлекать соседний Афганистан
в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи”, - добавил президент Узбекистана
