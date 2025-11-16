https://ria.ru/20251116/minoborony-2055284078.html
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило российское военное... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:31:00+03:00
2025-11-16T12:31:00+03:00
2025-11-16T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и "Нептуна"