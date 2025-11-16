Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 16.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило российское военное... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и "Нептуна"

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило российское военное ведомство.
На видео от Минобороны РФ показана боевая работа расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и российских БПЛА, которые уничтожают позиции ВСУ с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун" и боевой машиной реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
