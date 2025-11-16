Шайба Малкина и шатаут Мурашова помогли "Питтсбургу" победить "Нэшвилл"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" нанес поражение "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series и завершилась со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу "Питтсбурга". Шайбы забросили Паркер Уозерспун (3-я минута), Евгений Малкин (9), Сидни Кросби (11) и Блейк Лизотт (58).
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
02:19 • Паркер Вотерспун
08:08 • Евгений Малкин
10:13 • Сидней Кросби
57:12 • Блэйк Лизотт
Малкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне, на счету 39-летнего россиянина стало 23 очка (5 голов + 18 передач) в 19 матчах. Также Малкин забросил свою 519-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое 40-е место по количеству голов в лиге. После прошлого матча он делил 40-ю строчку с канадцем Дэйлом Хаверчуком. От занимающего 39-е место канадца Пэта Вербика (522) Малкина отделяют три шайбы.
21-летний российский голкипер "Пингвинз" Сергей Мурашов провел свой второй матч в НХЛ и впервые отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметился.
Первая встреча этих команд в столице Швеции завершилась победой "Нэшвилла" в овертайме (2:1).
"Питтсбург" (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" (16) замыкает таблицу Центрального дивизиона. В следующем матче "пингвины" примут "Миннесоту Уайлд" в ночь на 22 ноября по московскому времени, "Нэшвилл" днем позднее дома сыграет с "Колорадо Эвеланш".