В Ленинградской области задержали угрожавшего игрушечным пистолетом - РИА Новости, 16.11.2025
11:00 16.11.2025
В Ленинградской области задержали угрожавшего игрушечным пистолетом
Полиция задержала жителя Ленобласти, угрожавшего посетителям магазина игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленобласти, угрожавшего посетителям магазина игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Верхняя 5, корпус 1 в деревне Старая двое мужчин "приставали к прохожим, угрожая оружием", после чего направились в сторону магазина.
"Прибывшим нарядом полиции у дома 16 по Верхней улице был задержан и доставлен в отдел для разбирательства 44-летний мужчина, который, находясь в магазине, агрессивно себя вел и угрожал покупателям игрушечным оружием", – говорится в сообщении.
Как уточняется, у задержанного изъяты два пластиковых пистолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Жителя Петербурга заподозрили в разбое с использованием шариковой ручки
9 марта, 11:08
 
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
