В Ленинградской области задержали угрожавшего игрушечным пистолетом
В Ленинградской области задержали угрожавшего игрушечным пистолетом
Полиция задержала жителя Ленобласти, угрожавшего посетителям магазина игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленобласти, угрожавшего посетителям магазина игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Всеволожского района Ленинградской области
поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Верхняя 5, корпус 1 в деревне Старая двое мужчин "приставали к прохожим, угрожая оружием", после чего направились в сторону магазина.
"Прибывшим нарядом полиции у дома 16 по Верхней улице был задержан и доставлен в отдел для разбирательства 44-летний мужчина, который, находясь в магазине, агрессивно себя вел и угрожал покупателям игрушечным оружием", – говорится в сообщении.
Как уточняется, у задержанного изъяты два пластиковых пистолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.