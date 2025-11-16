https://ria.ru/20251116/lavrov-2055322876.html
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
Постановления Нюрнбергского трибунала сегодня подвергают существенному испытанию и часто нарушают, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2025
