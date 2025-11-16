Рейтинг@Mail.ru
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
18:21 16.11.2025 (обновлено: 22:07 16.11.2025)
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров - РИА Новости, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
Постановления Нюрнбергского трибунала сегодня подвергают существенному испытанию и часто нарушают, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2025
россия
ссср
россия, сергей лавров, оон, в мире, ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нюрнбергский процесс, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Сергей Лавров, ООН, В мире, СССР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нюрнбергский процесс, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров

Лавров заявил, что постановления Нюрнбергского процесса стали часто нарушать

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Постановления Нюрнбергского трибунала сегодня подвергают существенному испытанию и часто нарушают, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС*, СД* и прочие, были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются", — сказал он в интервью для документального фильма "Нюрнберг".

Министр напомнил, что именно этот процесс заложил основу современного международного права: с тех пор преступления против человечности, геноцид, военные преступления не имеют срока давности. Позже постановления Нюрнбергского трибунала отразились в содержании многочисленных конвенций, принимаемых ООН и в других форматах.
"Они отменяли право "сильного", закрепляли неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах", — отметил он.
При этом главной движущей силой в вопросе начала дискуссий и создания трибунала был СССР, подчеркнул Лавров.
* Войска СС и СД признаны преступными организациями решением Нюрнбергского трибунала.
Данная информация опубликована исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
РоссияСергей ЛавровООНВ миреСССРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нюрнбергский процессВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
