Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров

«

"Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС*, СД* и прочие, были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются", — сказал он в интервью для документального фильма "Нюрнберг".