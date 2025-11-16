Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска - РИА Новости, 16.11.2025
18:43 16.11.2025 (обновлено: 18:48 16.11.2025)
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
twitter
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, twitter
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter
Конгрессмен Шерман, просматривавший эротику в полете, обвинил в этом Маска

Замеченный за просмотром эротики в самолете конгрессмен США обвинил в этом Маска

© Getty Images / CQ Roll Call/Bill ClarkАмериканский конгрессмен Брэд Шерман
Американский конгрессмен Брэд Шерман - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / CQ Roll Call/Bill Clark
Американский конгрессмен Брэд Шерман. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета, заявил, что они случайно попались ему в ленте рекомендаций, и обвинил в сложившейся ситуации предпринимателя Илона Маска, "испортившего алгоритмы" соцсети.
Ранее в соцсети Х были опубликованы снимки Шермана из самолета, где он сидел с планшетом, на котором листал различные фотографии полуобнаженных девушек в соцсети. Эта новость привлекла внимание общественности, в том числе сына президента США Дональда Трампа-младшего.
"Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х - ред.), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались", - заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания New York Post.

Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
