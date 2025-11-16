"Это — причина третьей мировой": ученые предсказали грядущую катастрофу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мир стоит на пороге глобального кризиса. Ученые бьют тревогу: следующие крупные военные конфликты могут разгореться не из-за территорий или нефти. И если одни страны уже живут в режиме строгой экономии, то у России — свой особый путь в этой надвигающейся борьбе за новый ресурс номер один.

Однажды человечество может столкнуться с ситуацией, когда водных ресурсов окажется недостаточно. Вопрос лишь в том, сколько времени у нас есть — и успеем ли мы принять правильные решения до того, как "голубое золото" станет дороже любой нефти.