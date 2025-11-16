"Это — причина третьей мировой": ученые предсказали грядущую катастрофу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мир стоит на пороге глобального кризиса. Ученые бьют тревогу: следующие крупные военные конфликты могут разгореться не из-за территорий или нефти. И если одни страны уже живут в режиме строгой экономии, то у России — свой особый путь в этой надвигающейся борьбе за новый ресурс номер один.
Планета на пороге жажды
Цифры пугают. Генсек ООН Пан Ги Мун прогнозирует: "К 2030 году около половины мирового населения может столкнуться с нехваткой воды. Спрос (на воду) может превысить ее добычу на 40%".
Сегодня на каждого человека приходится около 750 кубометров пресной воды в год. К 2050 году этот показатель упадет до 450 кубометров. До 80% стран мира окажутся в зоне дефицита водных ресурсов.
© Depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.comДевушка пьет из пластиковой бутылки
© Depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.com
Девушка пьет из пластиковой бутылки
Доктор экономических наук, член Межведомственного координационного совета РАН по пространственному развитию, профессор Владимир Львович Квинт еще в 2009 году предупреждал: "Если принять национальную программу, начать строить водопроводы, можно обеспечить экспорт пресной воды, и цена ее будет выше, чем на нефть".
Когда реки становятся причиной войн
Исследования Тихоокеанского института выявили около 300 территорий по всему миру, подверженных риску водных конфликтов. К наиболее уязвимым относятся страны, разделенные крупными речными бассейнами.
Египет и Эфиопия. Эфиопия построила мощнейшую плотину на Голубом Ниле, перекрыв главный источник воды для Египта. Каир и Хартум уже неоднократно грозились разбомбить эту дамбу. Египет, который экспортировал пшеницу, теперь вынужден закупать ее за рубежом — благодатные разливы Нила прекратились.
Турция, Сирия и Ирак. Намерение Турции строить плотины в верховьях Евфрата вызывает крайнюю озабоченность соседей. Иракское Министерство водных ресурсов предупреждало: две крупнейшие реки могут полностью высохнуть к 2040 году. В 2025 году Анкара и Багдад заключили новое водное соглашение, но эффект пока неясен.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРека Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас
Река Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас
Индия и Пакистан. В 2025 году Индия фактически прекратила действие Водного договора по бассейну реки Инд, просуществовавшего 65 лет. Для экспертов это стало шокирующим событием — договор считался моделью сотрудничества в нестабильных условиях.
Эксперты отмечают: просчеты управления водными ресурсами были одной из причин военных конфликтов в Сирии и Судане. Годы засухи и отсутствие доступа к воде подтолкнули военный сценарий в Сирии в 2011 году.
Европа и Америка в кризисе
В Европе крупные реки обмелели настолько, что в русле Дуная и Рейна появились затопленные во время Второй мировой войны баржи с боеприпасами. На Эльбе стали видны "камни голода" — древние предупреждения о тяжелых временах, которые появляются только при критически низком уровне воды.
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONОтлично сохранившийся кнехт
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
Отлично сохранившийся кнехт
В Британии люди практически выкачали Темзу, расходуя воду на хозяйственные нужды. Леса на берегах, которые раньше спасали водную артерию, давно уничтожены.
В США обезвоживаются реки Миссисипи и Колорадо, из которых качают воду сразу несколько штатов, включая сам штат Миссисипи, а также Иллинойс, Миннесоту, Висконсин, Миссури, Айову, Кентукки, Теннесси, Арканзас, Луизиану, Аризону, Калифорнию и Неваду.
Российские реки: тревожные сигналы
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предрек обмеление Дона из-за климатических изменений. По его словам, остановить процесс невозможно — он вызван естественными причинами.
На реке Дон
"Аргументы и факты" сообщают: председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру отреагировать на ситуацию с обмелением Волги, Дона и их притоков, отметив, что проблема затрагивает более 80 миллионов человек.
Страдают маловодьем реки Северного Кавказа, Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа. На Кубани половодья сменяются засухами.
Гидролог Михаил Болгов отмечает: возможны перебои с водоснабжением в отдельных регионах. В Калмыкии подземные воды подвержены минерализации. В Крыму сложилась непростая ситуация после прекращения работы каналов.
У России есть преимущество
При всех локальных проблемах у нашей страны — уникальное положение. Россия располагает значительными запасами пресной воды — более четырех тысяч кубических километров.
По данным ООН, к 2025 году Россия вместе со Скандинавией, Южной Америкой и Канадой останутся регионами, наиболее обеспеченными пресной водой — более 20 тысяч кубометров в год на душу населения.
В сентябре 2025 года подтвердилось: Россия располагает более чем 10% мировых запасов пресной воды и занимает второе место в мире после Бразилии. Российские ресурсы сосредоточены в тысячах рек и озер, включая Байкал, который содержит 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды.
"В целом по стране пресной воды достаточно — из рек, озер и подземных источников забирают всего около 1,5% запасов в год. И почти всю возвращают обратно", — поясняет Виктор Данилов-Данильян.
© iStock.com / HailshadowАртезианская вода
© iStock.com / Hailshadow
Артезианская вода
В распоряжении России 4565 кубических километров возобновляемых запасов воды, что на 8,1% больше многолетнего значения, говорится в проекте государственного доклада Минприроды.
Вызов для будущего
Михаил Болгов, заведующий Лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, отмечает: "Россия страна большая, с очень разными условиями — в том числе гидрологическими — формирования водных ресурсов. В одной части страны у нас может быть глубочайшая засуха, а в другой зальет так, что мало не покажется. Это специфика нашей обширной Родины. <...> Возможные риски, которые при этом возникают, покрываются за счет технических возможностей: за счет правильного регулирования, создания переходящих запасов воды из одного года в другой. Ну и разными другими приемами".
Ученые подчеркивают: на цикличность смены засушливых и многоводных периодов накладывается антропогенный фактор, что делает многие прежние результаты наблюдения малополезными.
Однажды человечество может столкнуться с ситуацией, когда водных ресурсов окажется недостаточно. Вопрос лишь в том, сколько времени у нас есть — и успеем ли мы принять правильные решения до того, как "голубое золото" станет дороже любой нефти.