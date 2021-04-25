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Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
Экономически вести войну за воду невыгодно, потому уже есть технологии получения воды, которые дешевле военных действий, между тем просчеты управления водными... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T03:30
2021-04-25T03:30
россия
высшая школа экономики (вшэ)
москва
судан
сингапур (страна)
сирия
общество
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономически вести войну за воду невыгодно, потому уже есть технологии получения воды, которые дешевле военных действий, между тем просчеты управления водными ресурсами в последние десять лет были одной из причин военных конфликтов в Сирии и Судане, отметили эксперты в рамках дискуссии "Война за воду" на фестивале "Экочашка".Согласно прогнозам экспертов, изменение климата приведет в ближайшие 50 лет к возникновению дефицита водных ресурсов в некоторых регионах планеты. Для России дефицит воды усилится на юге страны, засухи с изменение климата будут повторятся чаще. Изменение климата также будет негативно влиять на качество воды: будет уменьшаться речной сток, а значит меньше возможностей для разбавления "плохой" воды. Повышение температуры воды приведет к росту случаев цветения рек, а увеличение числа осадков приведет к росту мутности рек.Эксперт также отметила, что из развитых стран только Испания и Сингапур имеют проблемы с водой, у остальных дефицит не наблюдается."Мы не столкнемся с тем, что воды нет. Мы столкнемся с тем, что количество воды и ее качество будет лимитировать нашу экономику", - уточнила Сидорова.По мнению научного сотрудника географического факультета МГУ, специалисты по качеству воды Оксаны Ериной, проблема может состоять не в доступе к воде, а в доступе к качественной воде."Я была удивлена, что в славном городе Копейск (сателлит Челябинска), когда я консультировала администрацию города по вопросам улучшения водной инфраструктуры, потому что по качеству они не могут использовать существующие рядом озера, они шламонакопители. Они получают воду из Челябинска, за 40 километров", - сказала Ерина.Между тем, кандидат географических наук, специалист по вопросу климатических беженцев Юлия Кузнецова добавила, что дефицит воды уже провоцирует военные конфликты. Она отметила, что несколько лет засухи и отсутствие у населения доступа к питьевой воде подтолкнули развитие военного сценария в Сирии в 2011 году."Несколько лет была засуха, жуткий водный кризиса. Люди внутри страны мигрировали в города, началось перенаселение и борьба за ресурс", - сказала Кузнецова.Кроме того, в Судане также разгорелся конфликт из-за дефицита воды, называемый конфликт в Дарфуре. В 2004 году также наблюдалась засуха и кочевые племена, которые обычно могли пользоваться водой из источников, расположенных на территории оседлых народов, остались без доступа к воде. Им не давали брать воду, потому что нехватка воды была даже у тех, кто жил вблизи источников.
https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html
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россия, высшая школа экономики (вшэ), москва, судан, сингапур (страна), сирия, общество, в мире

Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"

03:30 25.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономически вести войну за воду невыгодно, потому уже есть технологии получения воды, которые дешевле военных действий, между тем просчеты управления водными ресурсами в последние десять лет были одной из причин военных конфликтов в Сирии и Судане, отметили эксперты в рамках дискуссии "Война за воду" на фестивале "Экочашка".
Согласно прогнозам экспертов, изменение климата приведет в ближайшие 50 лет к возникновению дефицита водных ресурсов в некоторых регионах планеты. Для России дефицит воды усилится на юге страны, засухи с изменение климата будут повторятся чаще. Изменение климата также будет негативно влиять на качество воды: будет уменьшаться речной сток, а значит меньше возможностей для разбавления "плохой" воды. Повышение температуры воды приведет к росту случаев цветения рек, а увеличение числа осадков приведет к росту мутности рек.

"Могут ли действительно уже скоро начаться войны за воду? Я думаю, что войны не начнутся. Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать… Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности… Помимо этого технологии водосбережения также развиваются", - сказала доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, специалист по гидрологическим прогнозам Мария Сидорова.

Эксперт также отметила, что из развитых стран только Испания и Сингапур имеют проблемы с водой, у остальных дефицит не наблюдается.
"Мы не столкнемся с тем, что воды нет. Мы столкнемся с тем, что количество воды и ее качество будет лимитировать нашу экономику", - уточнила Сидорова.
По мнению научного сотрудника географического факультета МГУ, специалисты по качеству воды Оксаны Ериной, проблема может состоять не в доступе к воде, а в доступе к качественной воде.
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"Я была удивлена, что в славном городе Копейск (сателлит Челябинска), когда я консультировала администрацию города по вопросам улучшения водной инфраструктуры, потому что по качеству они не могут использовать существующие рядом озера, они шламонакопители. Они получают воду из Челябинска, за 40 километров", - сказала Ерина.
Между тем, кандидат географических наук, специалист по вопросу климатических беженцев Юлия Кузнецова добавила, что дефицит воды уже провоцирует военные конфликты. Она отметила, что несколько лет засухи и отсутствие у населения доступа к питьевой воде подтолкнули развитие военного сценария в Сирии в 2011 году.
"Несколько лет была засуха, жуткий водный кризиса. Люди внутри страны мигрировали в города, началось перенаселение и борьба за ресурс", - сказала Кузнецова.
Кроме того, в Судане также разгорелся конфликт из-за дефицита воды, называемый конфликт в Дарфуре. В 2004 году также наблюдалась засуха и кочевые племена, которые обычно могли пользоваться водой из источников, расположенных на территории оседлых народов, остались без доступа к воде. Им не давали брать воду, потому что нехватка воды была даже у тех, кто жил вблизи источников.
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