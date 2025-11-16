Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Иран в настоящее время не занимается обогащением урана, кроме того, у исламской республики нет незадекларированных ядерных объектов, заявил в кулуарах конференции по международному праву в Тегеране глава МИД Ирана Аббас Аракчи.