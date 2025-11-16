Рейтинг@Mail.ru
14:09 16.11.2025 (обновлено: 14:36 16.11.2025)
Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов
Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов
Иран в настоящее время не занимается обогащением урана, кроме того, у исламской республики нет незадекларированных ядерных объектов, заявил в кулуарах... РИА Новости, 16.11.2025
в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов

Аракчи: Иран не обогащает уран, у него нет незадекларированных ядерных объектов

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Иран в настоящее время не занимается обогащением урана, кроме того, у исламской республики нет незадекларированных ядерных объектов, заявил в кулуарах конференции по международному праву в Тегеране глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Иране нет незадекларированных ядерных объектов", - заявил министр, добавив также, что страна сейчас не занимается обогащением урана.
Аракчи отметил, что существуют определенные правила сотрудничества с МАГАТЭ, которые должны соблюдаться с учетом меняющейся обстановки, и пока они соблюдаются, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет продолжаться.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Иран является сторонником переговоров, но продолжит их только если они будут соответствовать интересам и не будут нарушать права иранского народа. По словам министра, нынешний подход администрации США не свидетельствует о готовности к равным и честным переговорам для достижения общих интересов.
В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
