Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН - РИА Новости, 16.11.2025
04:34 16.11.2025 (обновлено: 06:17 16.11.2025)
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
в мире, россия, москва, киев, рафаэль гросси, антониу гутерреш, магатэ, оон
В мире, Россия, Москва, Киев, Рафаэль Гросси, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН
КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.
Выборы преемника уходящего генсекретаря Антониу Гутерреша ожидаются в 2026 году. В сентябре Гросси, посетивший Россию, подтвердил намерение участвовать в гонке за этот пост.
"В таком случае, разумеется, я делал бы это в тесном диалоге с Россией, Украиной и всеми, кто заинтересован в мире", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, имело бы среди приоритетов на этом посту разрешение украинского конфликта.
По его мнению, ответственность генерального секретаря — заниматься всеми вопросами, связанными с поддержанием глобальных мира и безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси рассказал, как Россия и МАГАТЭ преодолели опасную ситуацию на ЗАЭС
14 ноября, 15:04
 
Заголовок открываемого материала