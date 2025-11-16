https://ria.ru/20251116/grossi-2055245748.html
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН - РИА Новости, 16.11.2025
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения... РИА Новости, 16.11.2025
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
Гросси во главе ООН работал бы для урегулирования украинского конфликта