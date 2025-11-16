Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.