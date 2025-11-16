В Комитете Госдумы поддержали законопроект о равном доступе к маркетплейсам

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что поддерживает разработку законопроекта о равном доступе к маркетплейсам для регулирования скидок для продавцов и покупателей, но при этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились.