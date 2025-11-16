Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил, что непременно приедет в Россию в ближайшем году - РИА Новости, 16.11.2025
08:06 16.11.2025
Гросси заявил, что непременно приедет в Россию в ближайшем году
Гросси заявил, что непременно приедет в Россию в ближайшем году
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного... РИА Новости, 16.11.2025
2025
Гросси заявил, что непременно приедет в Россию в ближайшем году

Гросси заявил, что непременно приедет в РФ до выборов генсека ООН в 2026 году

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной.
В пятницу Гросси был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями российских госструктур. В 2026 году пройдут выборы генсекретаря ООН, в которых глава МАГАТЭ намерен принять участие.
"Несомненно (вернусь в РФ до выборов генсекретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
Гросси добавил, что будет рад снова побывать в России.
МАГАТЭ проинформируют об отключении Украиной линии электропередачи на ЗАЭС
14 ноября, 23:41
 
РоссияКалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ООН
 
 
