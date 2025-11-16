https://ria.ru/20251116/futbol-2055342336.html
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ
Украины обыграла Исландию и продолжит борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах