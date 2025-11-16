Рейтинг@Mail.ru
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ
Футбол
 
21:56 16.11.2025
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в отборе на ЧМ

Украины обыграла Исландию и продолжит борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы D прошла на нейтральном поле в Варшаве и завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев. Мячи забили Александр Зубков (83-я минута) и Алексей Гуцуляк (90+3).
В параллельном матче квартета сборная Франции, ранее обеспечившая себе участие в чемпионате мира, на выезде победила команду Азербайджана со счетом 3:1.
Французы, набрав 16 очков, заняли первое место в группе D, далее расположились сборные Украины (10), Исландии (7) и Азербайджана (1).
Сборная Украины поборется за попадание на мировое первенство в марте во втором раунде европейской квалификации.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
16 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Украина
2 : 0
Исландия
83‎’‎ • Александр Зубков
(Алексей Гуцуляк)
90‎’‎ • Алексей Гуцуляк
(Иван Калюжный)
