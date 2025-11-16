Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили критику в отношении теорий заговора, касающихся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, сообщает RMF24 со ссылкой на одно из писем, опубликованных 12 ноября.
"Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента", — цитирует издание письмо Эпштейна, найденное среди 20 тысяч документов.
Финансист указал на то, что теории заговора, касающиеся катастрофы, "затрудняют осмысление поляками национальной трагедии".
Он добавил, что Россия непричастна к катастрофе: трагедия не принесла бы ей никаких выгод, а негативные последствия могли быть серьезными.
В Кремле прокомментировали увеличение военных бюджетов в Европе
12 ноября, 15:53
Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.