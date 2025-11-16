Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ

Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.