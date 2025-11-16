Рейтинг@Mail.ru
ЕК заявила, что обсуждает разные варианты финансирования Украины - РИА Новости, 16.11.2025
15:47 16.11.2025
ЕК заявила, что обсуждает разные варианты финансирования Украины
Европейская комиссия, комментируя РИА Новости интервью главы бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбан французской газете Monde, напомнила, что изучает... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
в мире, россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА новости. Европейская комиссия, комментируя РИА Новости интервью главы бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбан французской газете Monde, напомнила, что изучает разные варианты обеспечения финансирования Украины на два предстоящих года, но не ответила, привлекается ли к этим обсуждениям Euroclear.
"Как ранее заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен…, мы сейчас тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами, обсуждая варианты выполнения этого обязательства (финансирования Украины). Сейчас обсуждается, как это сделать, и существует три варианта", - сообщили в пресс-службе ЕК.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов
15 ноября, 20:52
Там также указали, что фон дер Ляйен назвала в качестве вариантов обеспечения финансирования, помимо кредита под активы РФ, общеевропейский кредит под бюджет ЕС, а также обязательства отдельных стран.
При этом в Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос о том, привлекают ли как-либо бельгийский депозитарий к обсуждению своих планов по использованию российских суверенных средств.
Ранее глава Euroclear в интервью французской Monde заявила, что депозитарий рассматривает возможность обратиться в суд, если Еврокомиссия добьется согласия на "незаконную" конфискацию российских активов.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаБельгияУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
