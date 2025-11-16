https://ria.ru/20251116/chp-2055325017.html
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк - РИА Новости, 16.11.2025
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк
Умер главный научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук Владимир Батюк, сообщили в учреждении. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:46:00+03:00
2025-11-16T18:46:00+03:00
2025-11-16T19:38:00+03:00
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Умер главный научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук Владимир Батюк, сообщили в учреждении.
"В возрасте 64 лет ушел из жизни один из ведущих отечественных ученых-международников, главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор исторических наук Батюк Владимир Игоревич", — говорится в публикации на сайте ИСКРАН.
Там отметили вклад Батюка
в научный анализ проблем российско-американских отношений. С его именем связано формирование и развитие в институте школы военно-политических и европейских исследований.
"Его труды стали важной частью фундамента отечественной американистики", — подчеркнули там.
Достижения доктора исторических наук были отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.