Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк
18:46 16.11.2025 (обновлено: 19:38 16.11.2025)
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк
Умер главный научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук Владимир Батюк, сообщили в учреждении. РИА Новости, 16.11.2025
Умер главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк

Главный научный сотрудник ИСКРАН Батюк умер в возрасте 64 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Батюк
Владимир Батюк - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Владимир Батюк. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Умер главный научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук Владимир Батюк, сообщили в учреждении.
"В возрасте 64 лет ушел из жизни один из ведущих отечественных ученых-международников, главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор исторических наук Батюк Владимир Игоревич", — говорится в публикации на сайте ИСКРАН.
Там отметили вклад Батюка в научный анализ проблем российско-американских отношений. С его именем связано формирование и развитие в институте школы военно-политических и европейских исследований.
"Его труды стали важной частью фундамента отечественной американистики", — подчеркнули там.
Достижения доктора исторических наук были отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
