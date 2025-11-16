Рейтинг@Mail.ru
Генконсул Израиля рассказал, что показывают обсуждения реплик о Чебурашке
16.11.2025
Генконсул Израиля рассказал, что показывают обсуждения реплик о Чебурашке
2025
Генконсул Израиля рассказал, что показывают обсуждения реплик о Чебурашке

Генконсул Израиля Гидор: реплики о Чебурашке показывают открытость культур

Чебурашка
Чебурашка. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Генконсул Израиля в Петербурге Ран Гидор поделился мнением с РИА Новости, что обмен комментариями о национальности Чебурашки доказывает открытость и схожесть чувства юмора русской и еврейской наций.
В четверг в ходе рассмотрения поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2026-2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса "Родная игрушка". Депутат Госдумы Андрей Макаров в шуточной форме вспомнил, что единственной страной, откуда в СССР завозились апельсины, был Израиль, так что, по его словам, Чебурашка по национальности является евреем. Ран Гидор, комментируя шуточную реплику Макарова, сказал РИА Новости, что национальность Чебурашки неизвестна, и есть "единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации" – проверить наличие обрезания и убедиться, что Чебурашка не ест свинину.
"Я знал, что Чебурашка очень популярен в России (и, конечно же, среди русскоязычных израильтян), но, признаюсь, был удивлён, насколько вирусным стал мой комментарий. Видимо, люди иногда устают от серьёзных новостей, и их привлекает сочетание юмора и ностальгии (особенно в тёмный, холодный ноябрь). В любом случае я очень рад, что мы можем так непринуждённо обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора", - сказал Ран Гидор.
Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке
15 ноября, 21:04
