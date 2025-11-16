Генконсул Израиля рассказал, что показывают обсуждения реплик о Чебурашке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Генконсул Израиля в Петербурге Ран Гидор поделился мнением с РИА Новости, что обмен комментариями о национальности Чебурашки доказывает открытость и схожесть чувства юмора русской и еврейской наций.